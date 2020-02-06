О том, что президент подписал соответствующий указ, сообщили сегодня в Кремле.
Как пишет «Коммерсантъ», ранее Махонин возглавлял в Федеральной антимонопольной службе управление по регулированию топливно-энергетического комплекса.
Владимир Путин не назначал главу региона три недели. Предыдущий губернатор Максим Решетников ушел в отставку 21 января, поскольку был назначен министром экономического развития.
Врио губернатора Пермского края назначен начальник одного из управлений ФАС Дмитрий Махонин
О том, что президент подписал соответствующий указ, сообщили сегодня в Кремле.