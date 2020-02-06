Врио губернатора Пермского края назначен начальник одного из управлений ФАС Дмитрий Махонин

О том, что президент подписал соответствующий указ, сообщили сегодня в Кремле.

Как пишет «Коммерсантъ», ранее Махонин возглавлял в Федеральной антимонопольной службе управление по регулированию топливно-энергетического комплекса.

Владимир Путин не назначал главу региона три недели. Предыдущий губернатор Максим Решетников ушел в отставку 21 января, поскольку был назначен министром экономического развития.