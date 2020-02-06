Евросоюз завтра проведет экстренные консультации из-за эпидемии нового коронавируса

В Брюсселе соберутся представители министерств здравоохранения 27 стран. Это сообщили сегодня в Совете ЕС. К настоящему моменту число зараженных в Китае коронавирусом, по официальным данным, превысило 28 тысяч, погибли свыше 560. С конца декабря пневмония нового типа выявлена более чем в 20 странах, в том числе в России. Медицинская маска нужна при непосредственном контакте с заболевшим инфекционным заболеванием, сказала в нашем эфире биолог Ирина Якутенко. Ирина Якутенко добавила, что маски нужно менять каждые два часа и соблюдать необходимую гигиену.
2020-02-06T23:02:00+03:00
2020-02-06T23:03:06+03:00
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23:02, 06 февраля 2020
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