В Москве задержаны четверо врачей по обвинению в хищении лекарств у онкобольных

Сумма ущерба составила 100 миллионов рублей, сообщили в МВД. В каком диспансере работали медики, не уточняется.
2020-02-06T23:01:00+03:00
2020-02-06T23:01:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 06 февраля 2020
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