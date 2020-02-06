Эксперимент по электронному голосованию в этом году может пройти по всей России

Как передает ТАСС, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В прошлом году эксперимент прошел впервые – и только в трех избирательных округах Москвы. Согласно законопроекту, перечень так называемый цифровых избирательных участков определит Центризбирком не позднее 20 мая. В единый день голосования 13 сентября пройдут региональные выборы и довыборы депутатов в Госдуму.