Эксперимент по электронному голосованию в этом году может пройти по всей России

Как передает ТАСС, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В прошлом году эксперимент прошел впервые – и только в трех избирательных округах Москвы. Согласно законопроекту, перечень так называемый цифровых избирательных участков определит Центризбирком не позднее 20 мая. В единый день голосования 13 сентября пройдут региональные выборы и довыборы депутатов в Госдуму.
2020-02-06T23:01:00+03:00
2020-02-06T23:27:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583648-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3216252.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
…И соболезнования семьям погибших Когда жизнь оборвалась вдали от дома, на необъявленной войне, неужели эти «военные специалисты» не достойны публичных почестей? Чтобы и вдовы, и родители, и друзья могли гордиться своими близкими, чтобы не рассказывать посторонним, куда подевался человек так, словно оправдываешься…