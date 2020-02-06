Российские хоккеисты проиграли команде Финляндии со счетом 0:3

Вынесенный матч шведского этапа Евротура прошел в Хельсинки. Следующую встречу сборная России проведет в Стокгольме 8 февраля с командой Швеции.
2020-02-06T22:30:00+03:00
2020-02-06T22:32:07+03:00
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22:30, 06 февраля 2020
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