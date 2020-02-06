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22:30, 06 февраля 2020

Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь завтра обсудят цены на российские нефть и газ

Лидеры России и Белоруссии встретятся в Сочи. В конце января Лукашенко назвал ситуацию войной за энергоресурсы. В последнее время он неоднократно подчеркивал, что Белоруссия не войдет в состав России.



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