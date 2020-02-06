В Госдуму внесен законопроект о распространении эксперимента по электронному голосованию на всю Россию

В пояснительной записке говорится, что это делается, чтобы голосовать могли люди за пределами своего округа, передает ТАСС. В прошлом году в эксперименте участвовали только три избирательных округа Москвы.
2020-02-06T22:30:00+03:00
2020-02-06T22:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 06 февраля 2020
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