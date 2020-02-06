Полиция Москвы задержала группу врачей, которых заподозрили в хищении препаратов для лечения онкобольных

По оценке МВД, ущерб от их действий может превышать 100 миллионов рублей.

Фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере стали руководитель отделения неназванного онкологического диспансера и двое врачей. Их подозревают в том, что они похищали из клиник лекарства, предоставляя поддельную документацию. Затем препараты продавали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы. В ходе обысков были найдены тысячи упаковок лекарств, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники антикоррупционного главка МВД по Москве при содействии правительства столицы и управления Росздравнадзора. Мэр Сергей Собянин поблагодарил правоохранительные органы за отличную работу.

Летом прошлого года похожий случай произошел в Подмосковье – там по подозрению в хищении лекарств для онкобольных были задержаны двое сотрудников больницы. Стоимость препаратов оценили в 2,5 миллиона рублей.