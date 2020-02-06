В Москве врачей обвинили в краже лекарств для онкобольных на сто миллионов рублей

Задержаны четыре человека, — сообщили в МВД.
По версии следствия, подозреваемые подделывали документы, крали медикаменты и продавали их через аптеки. В каком именно онкодиспансере они работали, не уточняется.
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Задержаны четыре человека, — сообщили в МВД.
По версии следствия, подозреваемые подделывали документы, крали медикаменты и продавали их через аптеки. В каком именно онкодиспансере они работали, не уточняется.
…И соболезнования семьям погибших Когда жизнь оборвалась вдали от дома, на необъявленной войне, неужели эти «военные специалисты» не достойны публичных почестей? Чтобы и вдовы, и родители, и друзья могли гордиться своими близкими, чтобы не рассказывать посторонним, куда подевался человек так, словно оправдываешься…