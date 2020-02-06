Дмитрий Гудков: Поправки в Конституцию приведут нашу страну к изоляции от цивилизованного мира

Поправки в Конституцию приведут Россию к изоляции от цивилизованного мира. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, председатель «Партии перемен», депутат ГД шестого созыва Дмитрий Гудков.

«Те поправки, которые принимаются, очевидно направлены на усиление власти Путина, нынешнего режима. Это путь к диктатуре, путь к отмене приоритета международного права, что просто приведет к изоляции нашей страны. Сейчас изоляция не прописана в Конституции. Я понимаю, что для кого-то это, наверное, бумажка, которая ничего не значит, но это фундамент, на котором строится государство. И когда-то закладывались совсем другие принципы, другие идеи. Приоритет международного права означал, что Россия и политически, и экономически интегрируется в мировую цивилизацию. Сейчас мы идем ровно в обратном направлении», — сказал он.

Д.Гудков также подчеркнул, что поправки к Конституции существенно расширят полномочия президента.

«Сейчас пока еще президент не может увольнять судей. Конечно, он их контролирует, но это де факто, а де юре он не может их увольнять. Или, например, есть у парламента право преодолеть вето президента. Фактически это право усложняют и отменяют. То есть президент может командовать и парламентом, и судом. Пока он это может делать, потому что у него высокий рейтинг, но при изменении ситуации эти ветви власти все равно сбалансируются. И после Путина мы могли бы действительно строить независимые политические институты. После принятия этих поправок такой возможности не будет», — заключил он.

Предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституции касаются перераспределения полномочий между Госдумой, Советом Федерации и президентом. Отдельно будет прописываться роль и статус Госсовета, также поправки коснутся срока полномочий главы государства. Владимир Путин ранее заявил, что изменения в конституцию будут выноситься на народное голосование пакетом.