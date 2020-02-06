Компании МИГ и «Сухой» будут объединены для производства всей боевой авиации России

Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Сегодня Гендиректор корпорации МИГ Илья Тарасенко по совместительству стал главой компании «Сухой».
2020-02-06T21:00:00+03:00
2020-02-06T21:04:23+03:00
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21:00, 06 февраля 2020
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