В храмах Крыма по просьбе властей проходят молебны о дождях

Это сообщили Интерфаксу в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии. Основные водохранилища региона заполнены на треть, этих запасов должно хватить до июня, — передает агентство. В Симферополе уровень воды оказался в два раза ниже, чем в прошлом году. Из-за этого представители городской администрации пообещали с 10 февраля полностью отключить горячее водоснабжение в будни, а холодное подавать утром и вечером по 4 часа.

Однако вчера вечером чиновники сказали, что таких ограничений пока не будет, поскольку дожди все-таки начались.