Американский журнал «Тайм» поставил на обложку лидера Китая Си Цзиньпиня в медицинской маске

Эпидемия коронавируса показала уязвимость чрезмерно централизованной системы власти в стране. ОБ этом говорится в статье под названием «Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпиня о китайском веке».

По мнению автора публикации, никто ничего не делал до тех пор, пока не получил распоряжение с самого верха. Если верить официальным данным, то смертность от нового коронавируса составляет лишь 2%, что немногим более обычного гриппа. Зачем же тогда Китай закрыл на замок целые города, изолировал десятки миллионов человек и мобилизовал войска, — говорится в статье.