Тверской суд отказался штрафовать «Мемориал» за публикацию на сайте «Эха Москвы»

Тверской суд отказался штрафовать правозащитный центр «Мемориал» за публикацию на сайте «Эха Москвы». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский.

«Судья Тверского районного суда Меркулов отказал Роскомнадзору в выписывании штрафа руководителю «Мемориала» Яну Рачинскому. Я был в суде допрошен как свидетель. В основном, вопросы мне задавал представитель Роскомнадзора, интересовался, каким образом на сайте «Эха Москвы» появляются блоги, я объяснял, что в данном случае организация «Мемориал» к появлению публикаций на сайте «Эха Москвы» не имеет никакого отношения, это была не их инициатива, физически они ничего на сайте «Эха» не размещали. Это была инициатива редакции и действия редакции. Таким образом, мне, кажется, удалось объяснить это суду», — сказал он.

В.Рувинский также отметил, что на конец февраля запланировано новое заседание, на котором будет решаться вопрос очередного штрафа «Мемориалу» и его руководителю.

«Следующее заседание, в котором я тоже приму участие, 25 февраля, поскольку есть два протокола, один на руководителя «Мемориала» Рачинского, второй на «Мемориал» как организацию. Соответственно, я буду 25-го как свидетель тоже в суде и буду давать те же показания», — заключил он.

Роскомнадзор требовал оштрафовать «Мемориал» на сто тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах в связи с публикацией на сайте «Эха Москвы». Общая сумма штрафов в отношении международного «Мемориала», правозащитного центра, а также их руководителей приближается к 5 миллионам рублей.