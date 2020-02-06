Власти Японии, по некоторым данным, не дадут зайти в порты страны круизному лайнеру «Вестердам»

В настоящее время он идет из Гонконга к японским островам.

Ранее японские власти запретили выход на берег иностранным пассажирам этого лайнера. Как передает агентство «Киодо», премьер Синдзё Абэ сообщил, что власти намерены принять подобные меры и в отношении других лайнеров, которые следуют в сторону Японии.

В настоящее время рядом с японским портом Йокогама на двухнедельном карантине стоит круизное судно «Даймонд Принецесс», где находятся почти четыре тысячи человек из 50 стран мира. В том числе более двух десятков россиян. Все это связано с эпидемией коронавируса.