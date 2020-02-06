Заксобрание Петербурга направило в прокуратуру жалобу на депутата Максима Резника

Ее подало Федеральное агентство новостей, которое принадлежит структурам бизнесмена Евгения Пригожина. Поводом стало участие Максима Резника в благотворительном вечере, на котором собирали средства для фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» — организация «Сеть» признана в России террористической и запрещена.

Сам Максим Резник сказал «Эху Петербурга», что это продолжение атаки на него.

Автор жалобы на Максима Резника, главный редактор РИА ФАН Евгений Зубарев не смог уделить «Эху Петербурга» время, чтобы ответить на вопрос.