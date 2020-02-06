Мособлсуд приговорил брата бизнесмена Тельмана Исмаилова к 17 годам за убийство

По версии следствия, Рафик Исмаилов разработал план убийства нескольких предпринимателей.

Рафик Исмаилов был признан виновным по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия и получил 17 лет колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с него около 4,5 миллионов рублей в пользу потерпевших, передает ТАСС. Следствие пришло к выводу, что Исмаилов вместе со своими братьями разработал план убийства двух бизнесменов – владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино моторс» Юрия Брилева. Убийство было совершено в мае 2016 года на Новорижском шоссе – исполнитель преступления Мехман Керимов расстрелял предпринимателей из салона автомобиля. Именно он позднее дал показания на братьев. Тельман и Вагиф Исмаиловы были объявлены в розыск по этому делу. По некоторым данным, они скрываются за границей. Рафик Исмаилов своей вины не признал.

Тельман Исмаилов известен прежде всего как бывший владелец Черкизовского рынка. СМИ неоднократно публиковали материалы о его связи с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В 2015 году Исмаилов был признан банкротом.