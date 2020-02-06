Суд в Лондоне отказался разблокировать активы семьи российского миллиардера Бориса Минца

Арест был наложен на имущество стоимостью более полумиллиарда долларов по иску банка «Траст».

Бывшего совладельца банка «Открытие» обвиняют в крупной растрате средств. На днях Басманный суд Москвы заочно арестовал сыновей Минца, а заседание по рассмотрению ходатайства о заочном аресте самого бизнесмена накануне в третий раз отложили из-за неявки адвокатов.