Тверской суд Москвы назначил бывшему фигуранту «московского дела» Миняйло компенсацию за незаконное преследование

Тверской суд Москвы назначил бывшему фигуранту «московского дела» Александру Миняйло компенсацию за незаконное преследование. Ему должны выплатить 150 тысяч рублей. Сам Миняйло просил компенсацию в полтора миллиона.

Защита Алексея Миняйло не удовлетворена решением суда о выплате экс-фигуранту дела о «массовых беспорядках» 150 тысяч рублей и будет добиваться выплаты компенсации за незаконное уголовное преследование в полном объеме. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексея Миняйло Алан Гамазов. «Мы в любом случае решением сейчас недовольны, оно несколько отличается от заявленных нами требований. Мы детально изучим решение, которое вынесет сейчас Тверской суд, будем дальше обжаловать его, будем взыскивать в дальнейшем компенсацию в том объеме, в котором изначально планировали», — сказал он.