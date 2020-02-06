Сенат США оправдал Дональда Трампа по обеим статьям обвинений, предъявленных в рамках импичмента

Процедуры импичмента в отношении президента Трампа была начата 24 сентября прошлого года. Заслушав показания 17 свидетелей, включая действующих и бывших американских послов, 18 декабря Палата Представителей простым большинством голосов, которое имеется у демократов, вынесла Трампу импичмент, обвинив по двум статьям: злоупотребление властью — за то, что президент США пытался заставить украинские власти объявить о расследовании сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера в обмен на предоставление военной помощи Украине, и в воспрепятствовании работе Конгресса — за то что Белый Дом отказался предоставлять любые документы в рамках повесток Конгресса и запретил своим сотрудникам давать показания. Процесс в Сенате, где сенаторы выступали в роли жюри присяжных и должны были решить виновен ли Трамп и подлежит ли отрешению от должности, начался 16 января. Стороны защиты и обвинения выступили с аргументами, после чего Сенат проголосовал против вызова свидетелей на процесс. Демократы хотели добиться показаний бывшего советника по нацбезопасности Белого Дома Джона Болтона, но не смогли заручиться четырьмя голосами республиканцев. 5 февраля процесс в рамках импичмента в Сенате был окончен оправданием Дональда Трампа по обеим статьям предъявленных ему обвинений, голосами 52 на 48.

Из Республиканской партии за признание Трампа виновным проголосовал только сенатор Митт Ромни.

Провал попытки объявить импичмент Трампу был очевиден всем участника процесса, — утверждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По словам Лукьянова, Трамп безусловно считает произошедшее своим большим успехом.