Коронавирус не выявлен ни у одного из россиян, которые были эвакуированы из китайского Уханя в Тюмень

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Китае, тем временем, инфицированы более 28-ми тысяч. Более 560-ти человек скончались.



Рост мировой экономики замедлится примерно на 0.2 процента из-за последствий эпидемии коронавируса – если удастся избежать худшего сценария развития ситуации, сообщают зарубежные СМИ.

Собравшийся накануне технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, сообщает Блумберг, — с целью избежать резкого снижения цен на этот стратегический продукт. Из-за невозможности убедить Россию пойти на новое сокращение, заседание было решено продлить еще на один день.

Экономические издержки в связи с вирусом заметны не только в Китае, но и в целом ряде других стран, пишет сайт Би-би-си, и связаны они не с коронавирусом как таковым, а с попытками предотвратить его распространение. Передвижения людей и товаров приостановлены не только в 11-миллионном Ухане, но и в других частях китайской провинции Хубей. Страх заболеть удерживает людей от занятий, которые могут подвергнуть их заражению, что сразу же сказалось на работе таких публичных заведений как рестораны, кинотеатры, повлияло на деятельность транспорта, отелей и магазинов. В дни, когда в Китае традиционно отмечали новый год по лунному календарю, все эти сферы бизнеса понесли серьезные потери. Покупатели китайских товаров за рубежом также менее охотно приобретают все, что произведено в Китае. Многие международные ритейлеры приостановили работу в этой стране; среди них такие крупные компании как Икеа и Старбакс, отмечает британское издание. Полеты в Китай приостановили сразу несколько больших авиакомпаний, международные сетевые отели выплачивают клиентам миллионные компенсации. Страдают и поставки товаров через крупные мировые сети: по сравнению с аналогичной вспышкой респираторного вируса, который поразил страну 17 лет назад, сейчас она гораздо более тесно интегрирована в систему международных поставок. Из-за нехватки запчастей, приходивших из Китая, встали производственные линии некоторых известных автопроизводителей, например, южнокорейского автогиганта Хиундай. Кроме этого страдает сфера мировой электроники, поскольку значительная часть марок мобильных телефонов и компьютеров также производится в Китае.

Некоторые британские экономисты уже сравнивают экономическую ситуацию, вызванную коронавирусом, с глобальным финансовым кризисом 2008-9-го годов.

Первый канал российского телевидения представил конспирологическую теорию о возможной связи американского президента с коронавирусом. Ведущий Кирилл Клейменов накануне обращал внимание на происхождение этого слова. В материале также была представлена версия, согласно которой, вирус может быть этническим биооружием.