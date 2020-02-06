В «Единой России» сейчас дорабатывают законопроект о запрете повышения цен в аптечных сетях

В ближайшее время его должны внести в Госдуму.

Депутаты намерены добавить множество разных правил относительно продажи лекарственных средств. Они собираются обязать аптеки ежеквартально в заявительном режиме регистрировать свои цены, намерены ввести разделение полной и неполной лицензии, чтобы появилась возможность продавать препараты в фельдшерско-акушерских пунктах, также хотят прописать понятие о передвижном аптечном пункте, чтобы можно было довозить эту продукцию до труднодоступных регионов. Тем не менее, один из авторов инициативы Андрей Исаев заявил, что в первую очередь она направлена против монополий.

Предполагается, что эти меры помогут избежать необоснованного повышения цен, которое наблюдается в эти дни в связи с новым коронавирусом. Сейчас в Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзоре уже отчитались, что начали следить за этой ситуацией и обещали отдельно проверить аптеки.

Жалобы на цены поступают с начала недели из разных российских регионов. Вице-премьер Татьяна Голикова вчера говорила, что бывали случаи, когда цены на медицинские маски вырастали в сто раз.

Завтра штаб по борьбе с коронавирусом, который она возглавляет, проведет специальное заседание как раз по этому вопросу. Там должны будут выступить и представители ФАС, и Роспотребнадзора.

Ранее на эту тему высказывался и президент Владимир Путин. Он призывал лишить лицензий несколько аптек, которые таким образом завышали цены. По его словам, это будет примером для остальных.