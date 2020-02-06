Персональные данные более полумиллиона клиентов российских микрофинансовых организаций, по некоторым данным, выставлены на продажу в интернете. По данным РБК, в сеть могли попасть данные клиентов МФО «Быстроденьги», «Займер», «Лайм» и «Микроклад».

Правоохранительным органам обязательно надо обратить внимание на эту информацию, — сказал Эху основатель компании Групп-Ай-Би Илья Сачков. По словам Сачкова, для снижения количества утечек персональных данных необходимо активнее искать и судить людей, которые к этому причастны.