Российская гимнастка Александра Солдатова опровергла слухи о попытке суицида

21-летняя спортсменка утверждает, что попала в больницу из-за неосторожного обращения с кухонным ножом. Между тем главный тренер сборной накануне сказала о наследственных проблемах со здоровьем у девушки.

То, что Солдатова накануне оказалась в одной из столичных больниц ни она сама, ни СМИ, которые она обвиняет в распространении лжи, не отрицают. Короткое видео с объяснениями четырехкратной чемпионки мира опубликовала у себя в Instagram ее наставница. Видео, судя по свету и интерьерам, записано днем в больничной палате. Причина, по которой гимнастка попала в медучреждение, звучит из ее уст не слишком убедительно.

Другую версию сегодня утром привели источники агентства «Москва». По их данным, девушку госпитализировали в среду после попытки покончить с собой. Обстоятельства получения травм не называет, опросу не подлежит. Следователи ведут проверку. Анонимный собеседник отметил, что у Солдатовой диагностировали булимию – заболевание, которое проявляется в виде приступов переедания и чрезмерной обеспокоенностью контролем веса.

Тренер гимнастки Анна Дьяченко подтвердила, что ее подопечную накануне госпитализировали. Девушка сказала, что сдает анализы и поводов волноваться нет. Версию о попытке суицида наставница решительно отвергла сегодня в интервью ТАСС.

Отсутствие четырехкратной чемпионки мира на этапе Гран-при в Москве накануне комментировала по просьбе издания sports.ru глава федерации. Ирина Винер-Усманова заявила о наличии у спортсменки «определенных наследственных моментов на уровне ДНК», которые проявились в возрасте. Лечим ее, но пока она не восстановилась. Глава федерации добавила, что рассчитывает на скорейшее возвращение гимнастки в сборную.

Сама Солдатова заявила сегодня, что намерена выступить на концерте во время Гран-при в Москве. Он начнется в эту пятницу.