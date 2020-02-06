В Москве на два месяца арестовали обвиняемого в убийстве вора в законе Япончика

Влиятельного криминального авторитета застрелили 10 лет назад.

Показания на Муртази Шаданию, как следует из материалов дела, дали очевидцы преступления. Его в частности опознала свидетельница Ованесова. Сам Шадания назвал ее «наркоманкой», подчеркнув, что она таким образом хочет сократить себе срок отбывания наказания. Обвиняемый утверждает, что никакого отношения к этому убийству не имеет. Дело, по словам мужчины, хотят списать, сделав его «крайним». Следствие, между тем, считает, что Шадания связан с криминальным миром, он также уже дважды был судим – за кражу и незаконный оборот наркотиков. Как отмечает агентство ТАСС, на заседании по мере пресечения не назывались имя предполагаемого заказчика убийства и сведения о других фигурантах дела. В Япончика – известного в прошлом криминального авторитета Вячеслава Иванькова – выстрелили из снайперской винтовки в Москве летом 2009 года. Следствие считает, что Шадания наблюдал за авторитетом и его образом жизни, чтобы выбрать место убийства, он же доставил в столицу оружие, которым воспользовался киллер. Заказчиками покушения силовики считают лидеров грузинских преступных группировок. Мотивом, по одной из версий, мог стать конфликт из-за сфер влияния между двумя преступными кланами, возглавляемыми ворами в законе Тариэлом Ониани, Таро, и Асланом Усояном, известным как Дед Хасан.

Как сообщается, Следственный комитет продолжает расследовать это преступление и искать соучастников убийства.