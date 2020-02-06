Суд впервые прекратил дело против главы «Мемориала» по статье о нарушении закона об иностранных агентах

Суд впервые прекратил дело против главы международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о нарушении закона об иностранных агентах.

Судья Тверского районного суда Меркулов отказал Роскомнадзору в начислении штафа в отношении председателя правления «Международного Мемориала» Яну Рачинскому за блог на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В качестве свидетеля был допрошен главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский, который объяснил на заседании, как размещают блоги на сайте радиостанции. Виталий Рувинский сказал, что сумма предполагаемого штрафа была сто тысяч рублей. Пока неизвестно, будут ли представители Роскомнадзора подавать апелляцию.