В Мосгордуму внесли проект амнистии в связи с 75-летием Победы

Его авторами стали представители Яблока, КПРФ, Справедливой России. Политик Дмитрий Гудков рассказал в эфире «Эха Москвы», что основой проекта стала база Мемориала, в которой значится более 600 политзаключенных. Дмитрий Гудков считает, что 9 мая в Москве будет много зарубежных гостей, поэтому президент вполне может освободить политзаключенных.
2020-02-06T18:15:00+03:00
2020-02-06T18:17:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 18:15, 06 февраля 2020
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