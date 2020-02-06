В Мосгордуму внесли проект амнистии в связи с 75-летием Победы

Его авторами стали представители Яблока, КПРФ, Справедливой России. Политик Дмитрий Гудков рассказал в эфире «Эха Москвы», что основой проекта стала база Мемориала, в которой значится более 600 политзаключенных. Дмитрий Гудков считает, что 9 мая в Москве будет много зарубежных гостей, поэтому президент вполне может освободить политзаключенных.