Суд арестовал обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Судья Наталья Дударь отправила в СИЗО некоего Муртази Шаданию, — передает ТАСС. В суде обвинения в свой адрес он отверг.

По версии следствия, фигурант следил за Япончиком и перевез в Москву снайперскую винтовку, из которой Вячеслав Иваньков был убит в Москве в 2009.