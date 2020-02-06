Штаб Алексея Навального в Казани призвал министра культуры Татарстана уйти в отставку

В штабе утверждают, что дочь Ирады Аюповой отметила свою свадьбу в Государственной галерее современного искусства в Казани. Из-за этого в воскресенье музей был закрыт для посетителей, — утверждают сторонники оппозиционного политика.

Официально музей был закрыт по техническим причинам.