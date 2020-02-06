«Новая газета»: Погибшие в Сирии российские военные специалисты были снайперами

Погибшие в Сирии российские военные специалисты были снайперами. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» специальный корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин.

«Это две стрелковые пары из центра специального назначения ФСБ, двое из них офицеры По нашей информации, эти снайперские пары должны были заниматься обеспечением безопасности какой-то очень серьезной встречи на границе Турции и Сирии. Возникло положение, при котором боевики расстреляли и турецких бойцов спецподразделения, которые также занимались обеспечением безопасности этой встречи с турецкой стороны», — сказал он.

Журналист добавил, что сложившаяся ситуация «выгодна кому угодно, только не Башару Асаду».

Ранее МИД России признал факт гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов. Дипломаты при этом не уточняют ни дату, ни обстоятельства произошедшего, ни число погибших. В сообщении МИДа говорится, что в середине января военные пробовали ввести на севере Сирии режим тишины, однако подверглись атаке террористов. В Кремле сегодня отказались комментировать эти сообщения.