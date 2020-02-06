Больница в Благовещенске, где дети заразились гепатитом, пожаловалась на травлю

Ранее больше десятка семей выиграли иски у медицинского учреждения, но представители больницы продолжают утверждать, что речь идет о «грязном пиаре».

Амурская областная детская клиническая больница опубликовала в Инстаграме открытое письмо, в котором заявила о травле со стороны СМИ, а также следственных и контролирующих органов. В обращении представители больницы жалуются на «абсолютно бездоказательные обвинения некомпетентных людей» и регулярные проверки Роспотребнадзора, которые блокируют нормальную работу учреждения. Оспорить выданные предписания можно лишь через суд, отмечается в письме. В сообщении также говорится, что вся история началась с «грязного пиара» одного из депутатов областного заксобрания.

О том, что у детей, лечившихся от онкозаболеваний в этой больнице, выявили гепатит С, впервые стало известно два года назад. Об этом пишет «Русская служба Би-Би-Си». Летом прошлого года амурские власти признали существование проблемы, а Роспотребнадзор начал расследование ситуации. В итоге выяснилось, что всего были заражены 169 детей, а первый эпизод зафиксирован еще 20 лет назад.

Последняя проверка Роспотребнадзора прошла в больнице в декабре, были выявлены очередные нарушения.