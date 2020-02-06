У россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, коронавирус не найден

Это сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Анна Попова добавила, что дети находятся под постоянным наблюдением педиатров.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 28 тысяч. Из них погибли более 560.