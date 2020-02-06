В Кремле начали измерять температуру у тех, кто приходит на мероприятия с участием Владимира Путина

Об этом сообщили журналисты, которых проверили тепловизором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что дополнительные меры предосторожности связаны с коронавирусом. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что температуру проверяют в Кремле не из-за коронавируса, а из-за сезонного гриппа, — передает Интерфакс.
2020-02-06T17:00:00+03:00
2020-02-06T17:02:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:00, 06 февраля 2020
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