В Кремле начали измерять температуру у тех, кто приходит на мероприятия с участием Владимира Путина

Об этом сообщили журналисты, которых проверили тепловизором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что дополнительные меры предосторожности связаны с коронавирусом. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что температуру проверяют в Кремле не из-за коронавируса, а из-за сезонного гриппа, — передает Интерфакс.