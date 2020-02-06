Владимир Путин призвал последовательно убирать в России вузы-пустышки

«Таких в России еще достаточно», — сказал президент на заседании Госсовета и совета по науке и образованию. По его словам, важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов и там, где это обосновано, поставить вопрос об их юридическом объединении. Путин отметил, что нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей в регионах, — передает РИА.
2020-02-06T16:30:00+03:00
2020-02-06T16:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 06 февраля 2020
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