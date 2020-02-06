Следователь по особо важным делам попался в Москве на взятке в особо крупном размере

6 февраля. ИНТЕРФАКС — Московские следователи обвиняют своего коллегу из окружного управления в получении взятки в 4,3 млн рублей за освобождение гражданина от уголовной ответственности, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

«Расследуется уголовное дело в отношении следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу Москвы. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — сказала Иванова в четверг «Интерфаксу».

Она отметила, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.