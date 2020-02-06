В Ватикане готовят Глобальный образовательный пакт

Глобальный образовательный пакт готовится по инициативе Папы Римского Франциска в Ватикане. Как корр. ТАСС рассказал в четверг секретарь Конгрегации католического образования архиепископ Винченцо Дзани, подписание масштабного документа предполагается 14 мая на съезде мирового значения во главе с понтификом, на который приглашаются представители гражданского общества, религиозные деятели, деятели культуры, а также видные представители мира образования.

«Обучение молодежи в духе братства для преодоления конфликтов и разногласий, обеспечения правосудия и мирного сосуществования требует изменения менталитета в планетарном масштабе через образование», — указывается на сайте «Глобального образовательного пакта». В его подготовке задействованы школы, университеты, а также представители международных организаций, академического сообщества, политики и экономисты. На этапе подготовки события 14 мая Ватикан проводит ряд семинаров, один из которых, организованный совместно конгрегацией и Папской академией общественных наук, проходит в четверг на территории папского города-государства.