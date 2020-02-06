Тренер Александры Солдатовой опровергает информацию о том, что гимнастка пыталась покончить с собой

Ранее стало известно, что ее госпитализировали.

«Никакой попытки суицида не было», — заявила Анна Дьяченко, тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой. Она сказала, что только что навещала спортсменку в больнице, уже завтра ее собираются выписать. Ее тренера приводит агентство ТАСС. Дьяченко не пояснила, с чем была связана госпитализация. Помощница тренера по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой утверждает, что Солдатова в полном порядке, в здравии, репетирует и будет принимать участие в соревнованиях. Ранее в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что девушка поступила накануне. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Причину госпитализации в медучреждении не назвали. Между тем, по данным СМИ, спортсменка сама пришла в Морозовскую больницу после попытки суицида. На вопрос, зачем она попыталась покончить с собой, Солдатова ответила, что «глупо сделала. Испугалась и сразу пошла в больницу». По неподтвержденным данным, у гимнастки также диагностировали булимию.

Несколько дней назад стало известно, что 21-летняя Солдатова пропустит московский этап Гран-при.