Путин: России нужно продолжать работу по ликвидации вузов-пустышек

России нужно продолжать работу по ликвидации вузов-пустышек, — считает Владимир Путин. На заседании Госсовета он сказал, что таких высших учебных заведений еще достаточно. Путин также считает, что образовательные стандарты России должны быть более гибкими, в том числе с использованием коротких курсов обучения. При этом президент выступил против возвращения распределения после окончания вузов и назвал неприемлемыми идеи расселить вузы из Москвы и Санкт-Петербурга.