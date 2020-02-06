Путин: России нужно продолжать работу по ликвидации вузов-пустышек

России нужно продолжать работу по ликвидации вузов-пустышек, — считает Владимир Путин. На заседании Госсовета он сказал, что таких высших учебных заведений еще достаточно. Путин также считает, что образовательные стандарты России должны быть более гибкими, в том числе с использованием коротких курсов обучения. При этом президент выступил против возвращения распределения после окончания вузов и назвал неприемлемыми идеи расселить вузы из Москвы и Санкт-Петербурга.
2020-02-06T16:00:00+03:00
2020-02-06T16:05:18+03:00
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16:00, 06 февраля 2020
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