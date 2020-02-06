В Сирии действительно погибли российские военные специалисты, — это признали в МИДе

В сообщении говорится, что это произошло в середине января. Военные пробовали ввести на севере Сирии «режим тишины», однако подверглись атаке террористов. Вместе с ними погибли также турецкие военные специалисты. МИД при этом не уточняет конкретное число погибших.

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич считает, что это нормальная практика. По словам Клинцевича, называть имена погибших также нельзя, потому что это может навредить их родственникам.

Напомним, — ранее появилась информация о гибели в Сирии четырех спецназовцев ФСБ. По данным «Новой газеты» они обеспечивали безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.