Клинцевич назвал нормальной практикой, что в сообщениях о гибели российских специалистов за границей не называют имена

МОСКВА. 6 февраля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал нормальной практикой то, что в сообщениях о гибели российских военных специалистов за пределами родины не называются их имена. Об этом сенатор сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Люди выполняют государственное спецзадание, и называть их имена не принято. Они просто исполняют свои служебные обязанности, защищают нас вдали от родины. Это абсолютно нормально», — пояснил Ф.Клинцевич.

В четверг МИД РФ распространил заявление о том, что российские и турецкие военные специалисты трагически погибли в результате вспышки террористической активности в Сирии. При этом в сообщении не было никаких подробностей произошедшего, как и упоминания имен погибших.

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