Прокурор запросил 18 лет колонии строго режима для обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская»

Прокурор запросил 18 лет колонии строго режима для обвиняемого в убийства полицейского на станции метро «Курская» в Москве. Ранее присяжные признали уроженца Киргизии Нурлана Муратова виновным, однако при этом они посчитали, что он заслуживает снисхождения.

Инцидент произошел в сентябре 2018-го года. 23-летний полицейский остановил Муратова, который находился в нетрезвом состоянии, для проверки документов. В служебном туалете тот выхватил пистолет и убил полицейского. Сначала подозреваемый вину отрицал, а затем сделал чистосердечное признание.