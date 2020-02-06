В МИДе рассказали о гибели российских военных в Сирии

В это обвинили террористов.

В Министерстве отмечают, что военные специалисты из России и Турции погибли в результате попытки отбить у боевиков провинцию Идлиб на северо-западе страны, которую те захватили в минувшем декабре. По информации ведомства, за последние два месяца террористы совершили несколько тысяч атак на вооруженные силы Сирии и её союзников, а сейчас эти бойцы захватили в заложники мирное население, которое живет в районе деэскалации.

При этом, в МИДе не сказали сколько именно россиян погибли в результате этих событий, и когда точно это произошло. О смерти офицеров центра специального назначения ФСБ в начале недели писали газета «Коммерсант» и телеграмм-канал Baza. По их данным, четверо россиян были убиты под Алеппо: их автомобиль подорвался на фугасе, а потом их нашли и застрелили террористы. Ни Федеральная служба безопасности, ни министерство обороны эту информацию не комментировали.

В тех же публикациях было указано имя одного из погибших – это лейтенант Всеволод Трофимов. Губернатор Тамбовской области, где родился офицер, уже выразил соболезнования семье убитого назвал его примером героизма.

«Новая газета» также писала, что состояли в снайперском отряде, который должен был обеспечивать безопасность на встрече представителей руководства Сирии и Турции.