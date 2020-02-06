Митинг по поправкам в Конституцию пройдет 15 февраля в Москве – Удальцов

Митинг левых сил по поправкам в Конституцию пройдет 15 февраля в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Организаторам удалось согласовать на 15 февраля митинг по обсуждению поправок в Конституцию»,— рассказал он.

Как уточнил С.Удальцов, акция пройдет на Суворовской площади. «Мы будем требовать, чтобы поправки вносили на референдуме, для чего должно созываться конституционное собрание. Нынешняя же процедура напоминает попытку узурпации власти и мошенничество», — заявил он.

Среди участников акции — «Левый Фронт», «Партия Дела», «Другая России», движение «Новороссия», Объединение перевозчиков России, ОКП, Российский общенародный союз. «Мы приглашаем все политические силы, которые разделяют требования акции», — заключил С.Удальцов.