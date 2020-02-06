Федеральная антимонопольная служба не получала жалоб на поставщиков по поводу повышения цен на медицинские маски

Об этом ТАСС сообщил представитель ведомства Андрей Тенишев. Он напомнил, что ФАС уже проводит проверки стоимости и наличия этого товара в аптеках. В отдельных случаях действительно маски подорожали, а также есть их дефицит, но в целом ситуация не критична.