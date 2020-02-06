Российская гимнастка Александра Солдатова находится в НИИ имени Склифосовского в удовлетворительном состоянии

Как сообщили ТАСС в справочной службе медучреждения, она поступила вчера. Что конкретно произошло со спортсменкой, не уточняется.

Александра Солдатова – четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. На днях она не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который начнется завтра.