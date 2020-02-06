Водонаева пока не планирует идти в политику

Телеведущая Алена Водонаева пока не планирует начинать политическую карьеру. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня я не собираюсь в политику, но хочу пройти профессиональную переподготовку. Это курсы современной журналистики для людей, у которых есть высшее образование, в МГУ. Я собираюсь поступить и поучиться там год», — рассказала А.Водонаева.

Как отметила телеведущая, она понимает, «что нужно быть на волне и разбираться во многих тонких моментах», которых не было тогда, когда она училась в Тюмени. «И раз я столкнулась с машиной пропаганды, мне же нужно им как-то отвечать и нужно быть компетентной. Поэтому пойду и поучусь. Жду осени», — добавила А.Водонаева.

Ведущая сообщила, что для нее стала открытием реакция коллег с федеральных каналов и представителей власти на ее заявление по поводу системы выплат материнского капитала. «Я не ожидала, что в таких серьезных программах, когда дело касается важных для страны и людей тем, будут такие абсолютно деструктивные разговоры. Поначалу они даже выбили меня из колеи», — уточнила А.Водонаева.

Она также отметила, что до скандала «очень отдаленно слышала фамилию Володин и понятия не имела, чем он занимается и кем работает». «Для меня в принципе сейчас наше правительство открывается. Именно те люди, которые находятся у власти, которые управляют, несут за нас ответственность, которые должны, в том числе меня как гражданина этой страны защищать. Я не знала, что у нас такое там», — подчеркнула А.Водонаева.

Что касается протестных митингов, ведущая рассказала, что внимательно за ними следила, но «почему-то не проводила параллели между росгвардейцами, которые заталкивают людей в автозаки и бьют всех подряд, с правительством». «Я понимала, что это все кем-то контролируется, но не думала о том, как выглядит эта цепь, откуда растут ноги. Только сейчас я начинаю во всем этом разбираться. Что касается самих митингов, я видела эту вопиющую несправедливость и прекрасно понимала, что происходит», — заключила А.Водонаева.

Ведущая оказалась в центре скандала после того, как высказалась по поводу системы выплат материнского капитала. Она написала в Instagram, что рожать ради денег начнут «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

За высказывание Водонаеву осудили ведущий Владимир Соловьев, депутат Виталий Милонов, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к уголовной ответственности за оскорбление россиян и оштрафовать на 100 млн рублей. Позже президент России Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто критикует систему выплат материнского капитала.