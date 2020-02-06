Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте

Процесс импичмента президента США, начатый пять месяцев назад, закончился провалом, который многие, даже в руководстве Демократической партии считали предсказуемым, — отмечают зарубежные наблюдатели.

Западные политологи не сомневаются, что результаты голосования в Сенате, не набравшие необходимых двух третей голосов, будут использованы Трампом в новой президентской гонке, уверен обозреватель Би-би-си. – Издание приводит слова эксперта, профессора американского университета, который считает, что попытка импичмента принесет действующему президенту новые голоса избирателей из тех, кто до этого не мог определиться с выбором.

При этом, по данным аналитического портала FiveThirtyEight, за отстранение Трампа от власти сегодня по-прежнему выступают чуть более половины американцев, 45 процентов – против.

После того, как сотня сенаторов накануне вынесла свой вердикт, решение все равно остается за 150-ю миллионами американцев, которые скажут свое окончательное слово в ноябре, пишет сайт Си-эн-эн. Пока же, как показывают последние опросы общественного мнения, в том, что касается ее отношения к президенту, нация расколота пополам. Ситуацией пытается воспользоваться, по-прежнему, главный соперник Трампа, Джо Байден, вновь вооружившись своим старым тезисом о том, что президент не способен снова возглавить страну, когда за его снятие с поста высказалась целая партия и даже один представитель из числа его соратников.

Напомним, что республиканец Митт Ромни проголосовал за импичмент по первой статье обвинения и против импичмента по второй.