Следственный комитет отчитался о задержании соучастника убийства вора в законе Япончика

По версии ведомства, обвиняемый доставил киллеру снайперскую винтовку, из которой был застрелен криминальный авторитет.

По делу о покушении на Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик был задержан Муртаз Шадания, которому предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, он состоял в организованной группе, задачей которой было убийство вора в законе. Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для того, чтобы выбрать оптимальное место убийства. Кроме того, в заявлении СК говорится, что обвиняемый обеспечил транспортировку оружия, из которого стреляли в Япончика. 28 июля 2009 года, в день покушения на авторитета, Шадании было поручено наблюдать за прилегающей к месту преступления территорией. Поиски других соучастников убийства продолжаются.

Иваньков был тяжело ранен на выходе из ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве – в него выстрелили из снайперской винтовки СВД. Умер вор в законе спустя больше двух месяцев после покушения, 9 октября 2009 года. По некоторым данным, «заказать» Япончика мог другой вор в законе Дед Хасан.

Следствие настаивает на заключении Шадании под стражу, но суд пока не вынес решение по этому делу.