В один из столичных судов сегодня утром бросили «коктейль Молотова»

В результате ЧП никто не пострадал.

Полиция сейчас ведет проверку, после которой примет процессуальное решение о возбуждение уголовного дела. Возгорание произошло до начала рабочего дня. Около 5 утра пожарным позвонили сотрудники ЧОПа, которые охраняли Никулинский суд. Они же рассказали, что злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в окно. Пожар начался в зале судебных заседаний. Судя по кадрам с места ЧП, к зданию суда подъехали несколько пожарных машин. Очаг возгорания не превысил 7 метров. Пострадавших нет.

Строение не пострадало. Документы также не повреждены. Об этом сообщила Ульяна Солопова из пресс-службы Мосгорсуда. Пресс-секретарь Никулинского суда Мадонна Кочина сказала изданию «Открытые медиа», что сотрудники МВД продолжают работать. Она подтвердила, что огонь, скорее всего, проник снаружи. О сроках окончаниях полицейской проверки не сообщается. Версии произошедшего в силовых структурах не называют.

Никулинский суд продолжает работу.