В столичный парламент внесли проект амнистии к 75-летию Победы, под действие которой подпадают политзаключенные

Депутаты оппозиционных фракций Мосгордумы, муниципальные депутаты и политики внесли в столичный парламент проект амнистии к 75-летию Победы, под действие которой подпадают политические заключенные, в том числе осужденные по так называемому «московскому делу».

«Мы считаем политзаключенными заложниками. Даже террористы освобождают заложников», — сказал на пресс-конференции, посвященной амнистии, политик Дмитрий Гудков, один из соавторов проекта. Среди них представители фракций «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ в МГД, а также Александр Соловьев и Егор Жуков, фигурант «московского дела». Авторы подчеркивают – перед ними стояла задача составить документ так, чтобы под амнистию попали все, кого правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными, это около 600 человек. В целом, если бы документ приняли, могли быть освобождены десятки тысяч человек, отметил справедливорос Михаил Тимонов.

Авторы отмечают, что, вероятно, этот проект амнистии не будет утвержден Госдумой, но некоторые озвученные в нем предложения в конечном итоге могут попасть в финальный вариант документа. К тому же это может быть выгодно самим властям, учитывая предстоящее празднование юбилея победы, считает Дмитрий Гудков.

«В преддверии таких встреч людоеды все-таки пытаются скрыть какие-то свои людоедские наклонности и избавиться от каких-то токсичных проблем. Очевидно, что для мировых лидеров, которых наверняка журналисты их собственных стран будут пытать вопросами о политзаключенных, для них, конечно, эта тема будет болезненной. Мы надеемся, что власть все-таки должна будет что-то сделать».

Другие авторы отмечали, что освобождение политзаключенных в рамках амнистии снизило бы уровень конфронтации между обществом и властью.

Объявить амнистию может Государственная дума. Если в Мосгордуме поддержат предложенный проект, документ от ее имени внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.